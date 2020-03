André Silva está em destaque no onze da semana de portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol.

O avançado de 24 anos bisou no empate do Eintracht Frankfurt com o Salzburgo, para a Liga Europa, e mereceu uma pontuação de 8.8, a mais alta da lista.

Com 8.1, Renato Sanches tem a segunda nota mais alta. O médio português, que fez uma assistência no triunfo do Lille em Nantes, integra este onze pela segunda semana consecutiva.

Anthony Lopes, Miguel Vieira, José Fonte, Paulo Oliveira, Ricardo Alves, André Castro, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes e Diogo Jota são os restantes portugueses em destaque.