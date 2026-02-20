André Silva repete penálti após duplo toque (e marca), mas Elche perde em Bilbau
Avançado português foi protagonista de momento inusitado. Voltou a marcar, mas a equipa de Alicante acabou derrotada por golo já nos minutos finais e pode acabar a jornada em zona de despromoção
Duas jornadas após ter regressado aos golos após longo período de seca, André Silva voltou a faturar pelo Elche, agora na visita da equipa de Alicante a casa do Athletic Bilbao.
O avançado formado no FC Porto marcou de penálti aos 69 minutos, pouco depois de Guruzeta ter inaugurado o marcador para os anfitriões. Um castigo máximo que o internacional português acabou por repetir, já que na primeira tentativa a bola resvalou no pé de apoio depois do remate. À segunda, André Silva, bateu limpo ao ângulo inferior esquerdo.
O Elche esteve muito perto de arrancar um ponto num reduto tradicionalmente difícil, mas aos 89 minutos Guruzeta bisou na conversão da segunda grande penalidade assinalada no jogo e deu aos bascos três pontos importantes que os mantêm na perseguição aos lugares de acesso às competições europeias.
Já o Elche está no 16.º lugar com 25 pontos, podendo até acabar a jornada em posição de descida ao segundo escalão.
