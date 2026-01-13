OFICIAL: João Cancelo anunciado no Barcelona... com três horas de atraso
Oficialização do internacional português proveniente do Al Hilal foi adiada por falta de documentação
A oficialização de João Cancelo teve um contratempo curioso, nesta terça-feira. O internacional português foi anunciado pelo Barcelona nas plataformas oficiais do clube às 12h21 de Portugal Continental, anunciando que vestirá a camisola dois e partilhando um vídeo do jogador com a camisola dos culés.
O próprio Cancelo partilhou no Instagram uma imagem promocional da apresentação em Camp Nou, pelas 12h30. Dezenas de jornalistas já estavam no clube à espera desse momento. Até aqui, tudo bem.
Porém, pelas 13 horas, menos de uma hora depois, o clube apagou todas essas partilhas. O anúncio de Cancelo havia sido... cancelado. Foi comunicada à imprensa uma nova hora para a conferência de imprensa de apresentação - 15h45.
Segundo media espanhóis, tais como os jornais Marca e Mundo Deportivo, isto deveu-se à falta de um documento que teve de ser enviado posteriormente pelo Al Hilal para a confirmação da transferência.
O diário Sport adiciona ainda mais um pormenor insólito - o jogador tinha um «compromisso pessoal para almoçar», por isso a conferência não podia acontecer à hora de almoço.
Pelas 15h50, chegou finalmente a (segunda) confirmação nos meios do clube. O lateral português volta a representar o clube em que jogou em 2023/24, por empréstimo do Manchester City. Fica ligado aos culés até junho de 2026.
João Cancelo becomes FC Barcelona player.— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2026
🔗 https://t.co/Qzwds61SCa pic.twitter.com/YXDs2c5M5Y
[Notícia atualizada às 15h53 com a segunda oficialização do jogador]