Jorge Jesus evitou as perguntas dos jornalistas na sequência da vitória sobre o Al-Riyadh, nesta segunda-feira, em jogo do campeonato saudita (1-0). Segundo vários meios de comunicação social locais, o treinador pediu desculpa mas não compareceu na análise ao jogo.

O treinador luso seria confrontado, com certeza, com a ausência de Cristiano Ronaldo da ficha de jogo. O avançado não jogou em protesto com as decisões do Fundo de Investimento Público saudita, alegando falta de soluções no plantel.

Além disso, segundo apurou o Maisfutebol, Ronaldo está insatisfeito com a alegada perda de influência dos portugueses Simão Coutinho (diretor desportivo) e José Semedo (CEO) nas decisões do clube.

Mesmo sem o avançado, o Al Nassr venceu por 1-0 com uma bela assistência de João Félix para golo de Sadio Mané. O Al Nassr igualou à condição o Al Hilal na liderança da tabela, com a equipa de Rúben Neves a jogar mais tarde na tarde desta segunda-feira, contra o Al Ahli.