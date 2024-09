Stefano Pioli, campeão da Serie A pelo AC Milan, estreou-se no comando técnico do Al Nassr com uma vitória. O clube de Cristiano Ronaldo e Otávio venceu Al Ettifaq, por 0-3, num golo ganho facilmente pelos amarelos e azuis. O veterano português marcou um golo, esteve perto de somar outro e assim o Al Nassr ganha novo fôlego após a saída de Luís Castro.

O Al Nassr dirigia-se a uma verdadeira fortaleza, pelo menos nesta temporada. O Al Ettifaq só tinha ganho até ao momento, invertendo a tendência negativa da época passada. Do outro lado, o Al Nassr vinha de um empate inesperado no Iraque, que ditou a demissão de Castro.

A primeira parte foi tranquila. Um jogo praticamente sem balizas, sem grande trabalho de ambos os guarda-redes, mas, naturalmente, alguns calafrios ocasionais. A primeira ameaça até foi de Cristiano Ronaldo, de livre direto. Desferiu um remate fortíssimo que foi bem defendido pelo eslovaco Rodák.

À passagem da meia-hora, golo para os visitantes. Um impetuoso Madu abalroou o lateral Al Ghanam, do Al Nassr, não deixando dúvidas quanto a um penálti. Claro que o marcador do castigo máximo foi Cristiano Ronaldo. O português enganou bem Rodák e celebrou o 902.º golo da carreira. A dedicatória pertenceu a Cristianinho e Semedo, amigo de Ronaldo.

Sem jogar de forma espetacular, o Al Nassr seguia para o intervalo em vantagem. O Al Ettifaq até conseguia trocar a bola, mas não tinha a capacidade de incomodar Bento. Mesmo com nomes como Mousa Dembélé e Toko-Ekambi no ataque, e Wijnaldum no miolo.

A segunda metade começou bem para Cristiano Ronaldo e Otávio. Os homens de Riade chegaram ao 0-2 através de um jogador saudita – o veliz Salem Al Najdi, que assumiu a ala esquerda da defesa depois da saída de Alex Telles. Bela incursão no ataque, com Mané a assistir (e Ronaldo a deixar a bola passar) para os pés de Salem. Bastou picar sobre Rodák.

Com o Al Ettifaq ‘ausente’ do jogo, o Al Nassr aumentou a vantagem por intermédio de um ex-Benfica. Anderson Talisca surgiu no coração da área após um cruzamento atrasado de Sadio Mané, que conseguiu a segunda assistência da noite. Talisca fica a dois golos dos 100 no clube saudita. Já Cristiano Ronaldo, que ainda atirou um míssil à barra, aproxima-se um pouco mais da marca dos mil golos, nesta vitória por 0-3.

Nos outros jogos da noite na Liga saudita, o Al Ahli venceu o Damac, por 4-2. O reforço Ivan Toney bisou, com Gabri Veiga e Roberto Firmino a completarem o marcador. O Al Khaleej, da Fábio Martins e Pedro Rebocho, empatou a zeros com o Al Feiha.