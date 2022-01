O Al Hilal de Leonardo Jardim garantiu uma goleada no reduto do Al Taee (0-4), em encontro referente à 16.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita.

Jang Hyun-Soo inaugurou o marcador (2m) e Moussa Marega - antigo avançado do FC Porto - aumentou a vantagem ao minuto 18. Madallah Alolayan fez o 0-3 aos 54 minutos e Marega bisou aos 71, fixando o resultado final.



Com este resultado, o Al Hilal sobe ao quarto lugar, a dois pontos do terceiro, o Al Hilal, com menos um jogo disputado.