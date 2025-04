Mais um duelo cheio de portugueses na Arábia Saudita. O Al Hilal, campeão da Arábia Saudita, recebeu e venceu o Al Khaleej na tarde desta quinta-feira.

A equipa orientada por Jorge Jesus venceu por 3-0, com dois golos do capitão Salem Al-Dawsari, um deles de grande penalidade, e outro de Aleksandr Mitrovic (com assistência de Rúben Neves).

Do lado da equipa da casa, Rúben Neves foi titular pelo Al Hilal. Nos visitantes, Fábio Martins foi titular e capitão, ao lado de Pedro Rebocho.

Aos 64 minutos, o internacional português João Cancelo voltou aos relvados após um mês e meio de ausência por lesão.

O segundo classificado Al Hilal fica com 61 pontos, a quatro do líder Al Ittihad, que jogava pouco depois diante do Al Fateh. Danilo Pereira enfrenta Jorge Fernandes.