Arábia Saudita: Conceição bate Jesus, CR7 e Félix e avança na Taça
Em duelo de grandes equipas sauditas recheadas de protagonistas portugueses, foi Sérgio Conceição, Danilo Pereira e Roger Fernandes que levaram a melhor. No Al Nassr-Al Ittihad desta terça-feira, a equipa de Jedá venceu por 2-1 nos oitavos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita.
Desta forma, o Al Nassr de Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo e João Félix fica precocemente afastado desta competição e tem menos um título em disputa.
Durante a primeira parte, o Al Ittihad descobriu bem as costas da defensiva do Al Nassr, com várias ocasiões criadas em contra-ataque.
A equipa de Sérgio Conceição chegou à vantagem aos 15 minutos após uma bela combinação entre Benzema e Diaby em contra-ataque, com o avançado francês a finalizar de primeira na cara de Bento.
Karim Benzema faz o primeiro para o conjunto de Sérgio Conceição
Aos 31 minutos, Cristiano Ronaldo contribuiu para o 1-1. Cruzou a bola desde o corredor esquerdo, obrigando um defesa a um corte incompleto. Ângelo Gabriel aproveitou e finalizou forte para o empate.
Ângelo volta a colocar tudo empatado
Já nos descontos da primeira parte, o Al Ittihad voltou à superioridade no marcador com um novo golo em contra-ataque. Aouar surgiu nas costas da defesa e rematou para o poste mais distante.
Aouar volta a dar vantagem ao Al-Ittihad
Na segunda parte, uma expulsão do lado do Al Ittihad deu esperanças a Ronaldo e João Félix. Al Julayban entrou de pitons na cara de Yahya e acabou por ver vermelho direto. No entanto, o Al Nassr manteve as dificuldades em entrar no bloco dos oponentes. Tanto, que o resultado manteve-se até ao fim.