O Al Ittihad de Sérgio Conceição empatou sem golos (0-0) na receção ao Al Kholood, num jogo que ficou marcado pelo regresso à titularidade de Danilo Pereira.

Sem o nulo ter sido desfeito, a equipa do técnico português cede um empate na receção ao 14.º classificado da Liga saudita. Assim, o Al Ittihad perde a oportunidade de se aproximar dos lugares cimeiros – está em sexo com 49 pontos – a 30 pontos do líder Al Nassr.

Já o Al Fayha de Pedro Emanuel recebeu e venceu o Al Riyadh (4-2) de Tozé e Leandro Antunes. Mukhair Al-Rashidi (21m), Fashion Sakala (23m), Yassine Benzia (69m) e Silvère Ganvoula (90+1m) marcaram os golos para a equipa do técnico luso.

Do lado forasteiro, que contaram com a dupla lusa de início, Yoann Barbet reduziu (66m) e Tozé assistiu para o golo de Mamadou Sylla (90m).

Com este triunfo (4-2), o Al Fayha assume a nona posição com 38 pontos. O Al Riyadh, por sua vez, está em lugar de descida – 16.º com 23 pontos.

No outro jogo da noite, o Al Ettifaq de João Costa recebeu o Al Najma de Guga num encontro que terminou também sem golos (0-0). Do lado da equipa da casa, João Costa foi titular. Já Guga, ex-Benfica, foi suplente não utilizado.

Com este resultado, o Al Ettifaq mantém-se em sétimo com 45 pontos. O Al Najma, por sua vez, está na 18.ª e última posição com 11 pontos.

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