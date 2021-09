O Al Hazem e o Al Hilal empataram a uma bola num duelo entre dois treinadores portugueses.



O conjunto forasteiro, orientado por Leonardo Jardim, colocou-se a vencer aos 57 minutos por intermédio do francês Gomis. No entanto, a formação liderada por Hélder Cristóvão igualou a contenda aos 74 minutos através de um penálti de Moha.



O médio português Tiago Rodrigues foi titular na equipa do Al-Hazem tal como Marega e Vietto na equipa do Al-Hilal. Matheus Pereira, por sua vez, não foi opção para Jardim.

Com este resultado, o Al Hilal, que somou o terceiro empate em quatro jogos, caiu para quarto lugar, com 12 pontos e menos um jogo. Está a três do líder Damac, equipa que tem mais um jogo. Por seu turno, o Al Hazem, que vinha de dois triunfos consecutivos, é oitavo com os mesmos nove pontos do Al Fateh, sétimo, ambos com sete partidas.