O Al-Fayha, equipa orientada pelo treinador português Pedro Emanuel, empatou a zeros diante do Al Khaleej, na tarde desta quinta-feira. Curiosamente, esta é a antiga equipa do referido técnico português.

Acabou por ser um resultado mais lisonjeiro para a formação de Pedro Emanuel, que luta pela manutenção. Estão em 13.º, quatro pontos acima da linha de água. O Al Khaleej é oitavo, com 28 pontos.

Nota ainda para a titularidade de Fábio Martins e de Pedro Rebocho do lado do Al Khaleej. Já o Al Fateh, orientado pelo português José Gomes, tenta promover uma recuperação na tabela com a segunda vitória consecutiva.

A equipa bateu o Al Orobah também nesta quinta-feira, em casa, por 1-0. O Al Fateh jogou com o português Jorge Fernandes de início, bem como cabo-verdiano Djaniny e o ex-Famalicão Zaydou Youssouf. Ainda assim, o Al Fateh é penúltimo classificado.