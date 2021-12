O Al Taawon, de José Gomes, apurou-se para os quartos de final da Taça do Rei da Arábia Saudita, após bater o Al Taee por 3-2.



O conjunto orientado pelo técnico português esteve a perder por 2-0 devido aos golos de Dener (ex-Portimonense) e de Al Johani, aos 31 e 53 minutos, mas conseguiu operar a reviravolta graças ao bis de Tawamba (66m e 90+2) e de Kaku (82m).



Sorte diferente teve Daniel Ramos. O «seu» Al Faisaly perdeu por 2-1 em casa frente ao Al Ahli e foi afastado da prova.

A equipa de Daniel Ramos marcou em cima do intervalo pelo gaulês Romani Amalfitano, mas o Al Ahli deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos do central brasileiro Dankler, aos 63, e do avançado sírio Omar Al Somah, aos 88.