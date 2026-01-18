Rúben Neves foi figura central na vitória do Al Hilal sobre o Neom, para a 16.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita. O médio-centro português marcou e assistiu no triunfo por 2-1. 

Num jogo difícil para os comandados de Simone Inzaghi, o Al Hilal jogou de início com Marcos Leonardo e Darwin Nuñez, ambos ex-Benfica, na dupla atacante. O guarda-redes português Luís Maximiano (ex-Sporting) foi titular pelo Neom.

A equipa da casa chegou ao golo primeiro, aos 42 minutos, com Al Burayk a marcar. Na segunda metade, Rúben Neves bateu um canto à direita que resultou no golo do defesa-central Tambakti (49m). 

O mesmo Tambakti sofreu a grande penalidade que deu origem ao 2-1 e consequente reviravolta. Rúben Neves encarregou-se de a converter, com muita calma. 

