O Talleres, equipa argentina orientada por Pedro Caixinha, venceu nesta quarta-feira à noite (madrugada de quinta em Portugal) o River Plate por 1-0, em jogo da Taça da Liga, prova que antecede a Superliga argentina.

Um golo de Diego Valoyes nos minutos iniciais da segunda parte fez a diferença no duelo diante do atual campeão da argentina.

Esta foi a segunda vitória (a outra foi na Libertadores) em seis jogos de Caixinha pelo conjunto de Córdoba.

Com este resultado, o Talleres deixa o 14.º e último lugar do Grupo A: está agora no 11.º posto com 8 pontos em 11 jogos.