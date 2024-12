Artur Jorge confirmou que vai continuar a liderar o Botafogo, no decorrer da homenagem de que foi alvo, da parte do Presidente da República, esta terça-feira, no Palácio de Belém. O treinador, campeão do Brasil e da Copa América, confirma que também que recebeu propostas de outros clubes e diz ainda que, se um dia regressar a Portugal, será apenas para treinar um dos três grandes.

«No momento em que abracei o desafio que me foi colocado pelo Botafogo, parti com muita ambição, muita determinação em ter sucesso, mas devo dizer que superou todas as minhas expetativas. Fui para um campeonato extremamente competitivo, um campeonato que exige muito daquilo que é o trabalho que temos de ter enquanto treinadores, sob o ponto de vista do que é a equipa, a sua gestão, do número de jogos, no número de competições em que estamos envolvidos, mas foi também uma prova de superação para conseguirmos vencer um Brasileirão e a capacidade e a coragem para também vencer uma Copa América, onde todos os jogos foram de grau de exigência elevado», começou por destacar, no final da cerimónia, em declarações aos jornalistas.

Quanto ao futuro, o treinador foi claro, passa pelo Botafogo. «Este é um resultado que acaba por ser muito feliz para mim, estar hoje aqui e ter este reconhecimento do país, é ainda amais importante e impactante para aquilo que é o ano de 2024. Mas seguramente também me abre portas e ambição para poder continuar a lutar por mais ainda. O meu futuro é Botafogo, tenho contrato com o Botafogo, portanto, o que posso dizer, ao dia de hoje, sobre isso, é que continuo como treinador do Botafogo. Nesta altura, esta é exatamente a minha realidade», referiu.

Quanto a outras propostas, Artur Jorge confirma que recebeu uma abordagem de um clube português. «Sobre as questões relacionadas com eventuais propostas, tivemos sim uma abordagem de Portugal para perceber qual era o ponto de situação. O meu empresário tem sido o principal responsável por fazer uma triagem de forma a perceber quais as situações mais viáveis, para equilibrar o nosso desejo, a nossa vontade, e o poder desfrutar», referiu.

Artur Jorge chegou a ser apontado ao Sporting, depois da saída de Ruben Amorim, mas o treinador não confirma que o convite que recebeu chegou da parte do clube de Alvalade. «Mais direto não podia... Partilho da opinião daquilo que é alguma desvalorização do campeonato brasileiro. Preferiria ficar no Brasil a trocar por algumas equipas europeias. Deu-me imenso gozo poder treinar no Brasileirão. Mesmo com a condicionante de haver muitos jogos pelo meio, de viagens muito longas, a minha paixão implica a competitividade. E nunca senti tanto isso quanto no Brasil. Para mim, é um campeonato com valor imensurável e que contraria, muitas vezes, o nosso pensamento enquanto europeus. Sobre o futuro? O meu futuro é Botafogo, mas tudo pode acontecer. E também não lhe posso dizer se o contacto da equipa portuguesa foi da parte do Sporting. Houve contactos de alguns clubes, inclusive do Qatar», comentou.

Quanto a um eventual regresso a Portugal, Artur Jorge admite apenas três possibilidades. «Não diria que dou primazia, diria só que, aquilo que nesta altura é minha intenção, e poder ter tido a oportunidade de poder sair da minha zona de conforto no ano passado, tenho ambições que passam eventualmente, como prioridades, poder treinar fora de Portugal. Isto porque, em Portugal, se olharmos para a realidade, treinar FC Porto, Benfica ou Sporting será sempre diferente. Seria, por exemplo, a partir daí que poderia ponderar voltar a Portugal. De outra forma, não», destacou ainda.