José Mourinho festejou vários títulos com Frank Lampard no Chelsea, mas nesta terça-feira os dois desentenderam-se na linha lateral, durante a visita dos «blues» ao Tottenham, agora orientado pelo português.

O desempate por penáltis apurou os «Spurs» para os quartos de final da Taça da Liga, e após o encontro surgiram as explicações para o sucedido, com José Mourinho a revelar que tinha dado um conselho ao antigo «pupilo».

«Os meus sentimentos por ele são mais importantes do que quaisquer palavras que possamos trocar. Simplesmente dei a minha opinião de velho treinador a um jovem e talentoso técnico. Disse-lhe que os jogadores precisam de nós quando estão a perder. Quando estão a ganhar não precisam que o treinador seja protagonista na linha lateral. No último jogo, quando o Chelsea estava a perder 3-0, senti do Lampard, pois ele estava muito triste e quieto na cadeira. Em termos futebolísticos não tenho nada a ensinar-lhe. Só digo que um técnico deve ficar na linha quando está a perder e manter-se calmo quando está a ganhar», referiu o português.

Frank Lampard, por seu lado, começou por dizer que ele e Mourinho estavam a divertir-se na linha. «Dou-me bem com o José. Comentei que ele parecia falar mais com o árbitro do que com os jogadores. Tenho um enorme respeito por ele. Talvez estivesse a sentir a primeira parte, mas no final já estava tudo muito bem», referiu o técnico do Chelsea.