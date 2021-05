O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, estreou-se no domingo no campeonato brasileiro de futebol de 2021 com uma vitória por 1-0 na receção ao América Mineiro, em jogo da primeira jornada da prova.

Depois de um nulo ao intervalo, o único golo da partida, que valeu a conquista dos três primeiros pontos no arranque da nova temporada do Brasileirão, foi marcado pelo avançado Carlos Eduardo, aos 87 minutos.

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, teve sorte diferente e tinha-se estreado horas antes na competição com uma derrota por 1-0, no estádio Maracanã, frente ao Flamengo.