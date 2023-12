O Atlanta United, da liga norte-americana (MLS), anunciou esta segunda-feira que exerceu a opção de compra de Xande Silva, filho de Quinzinho, antigo avançado do FC Porto, que já estava no clube por empréstimo dos franceses do Dijon. O avançado de 26 anos assinou um contrato válido até 2025 que poderá ser prolongado por mais uma temporada.

«Estamos muito entusiasmados por termos garantido o Xande em termos definitivos e estamos ansiosos por ver as suas exibições nesta etapa final da temporada. É um avançado muito dinâmico, que gosta de encarar os defesas e que pode contribuir com golos e assistências», comentou Carlos Bocanegra, vice-presidente e diretor técnico do Atlanta United.

Xande Silva chegou ao clube de Atlanta no verão de 2023, por empréstimo do Dijon, e rapidamente conquistou o seu lugar no onze titular, acumulando, até ao momento, 13 jogos, quatro golos e duas assistências.

Antes de chegar ao Dijon, em 2022, o avançado dividiu a formação entre Alverca, Belenenses, Sporting e Vitória e, depois, jogou ainda no West Ham, Aris e Nottingham Forest.