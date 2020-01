No seguimento da derrota frente ao Brusque (2-0) em jogo a contar para a Supertaça do estado de Santa Catarina, Augusto Inácio mostrou-se descontente com a falta de opções que tem à sua disposição.

«Como vocês sabem eu gosto de jogar em 4-2-3-1 e a grande verdade é que neste momento o Avaí não tem extremos. Tem dois meninos com 19 anos, não tem mais nenhum extremo. Como é que eu vou jogar agora com a Chapecoense? Vou ter de alterar, provavelmente, aquele que é o meu sistema», sublinhou o técnico do Avaí, na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente à Chapecoense.

O antigo técnico do Desportivo das Aves assumiu que sem reforços o clube brasileiro não terá capacidade para chegar aos objetivos pretendidos.

«Este é o plantel para o estadual e para o campeonato. Chega para nós atingirmos os nossos objetivos? Eu digo-vos já a vocês que não. Não chega. O Avaí não vai lá. Se foi para isto que me contrataram não vale a pena», advertiu.