Suplente utilizado no empate entre Manchester United e Everton, Cristiano Ronaldo mostrou a versão atual das suas caneleiras, enquanto se preparava para entrar em campo.

A imagem que salta logo à vista é o rosto do próprio Cristiano, ao lado da bandeira de Portugal, mas para além disso é possível ver também imagens do internacional português com a família.

Na parte de cima das caneleiras está uma fotografia de Cristiano e Georgina Rodríguez, mas isso o jogador já tinha "revelado" anteriormente, o que até motivou uma reação da companheira.

Ronaldo having Ronaldo on his shin pads might be the most Ronaldo thing ever. pic.twitter.com/Et4p7oFy19