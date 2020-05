O Barcelona preferiu Ricardo Quaresma a Cristiano Ronaldo em 2003. Pelo menos é isso que dá a entender Robert Fernández, que na altura trabalhava para o Valência, clube no qual jogou dez épocas, e que esteve a acompanhar o Torneio de Toulon.

«Disse ao Jorge Mendes que queria reunir-me com ele depois do jogo, tomar algo, num hotel ao lado do campo. O Barcelona estava lá. Estava lá um olheiro muito conhecido, mas não me recordo agora o nome. E a seleção portuguesa tinha também o Quaresma, que também jogava muito bem. Nessas alturas é sempre preciso sentir, apalpar a situação. Disse à pessoa do Barcelona que o Ronaldo eram muito bons jogadores, e no final o Barcelona decidiu contratar o Quaresma e não correu bem. São as coisas da vida», disse o antigo internacional espanhol, em entrevista ao Superdeporte.

Ricardo Quaresma foi contratado pelo Barcelona precisamente em 2003, mas fez apenas uma época em Camp Nou (28 jogos / 1 golo). Cristiano Ronaldo saiu no mesmo verão para o Manchester United.

De referir ainda que Robert Fernández, que agora relata este episódio, também tinha sido jogador do Barcelona, entre 1986 e 1990, e mais recentemente voltou ao emblema catalão como secretário-técnico, entre 2015 e 2018.