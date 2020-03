O Barcelona já andava a seguir Trincão desde o Europeu de sub-19, em 2018, segundo revelou agora o empresário do internacional português, Bruno de Carvalho, à imprensa espanhola.

«Depois do Europeu sub-19 em 2018, onde Trincão foi o melhor avançado e Portugal venceu diante da Itália, eu tive uma reunião com a estrutura técnica do Barcelona», começa por contar o empresário que acabou por fechar o acordo com o clube catalão na última janela de mercado.

«Desde então, o Barcelona começou a segui-lo mais de perto. Observavam Trincão em todos os jogos. Então, entre dezembro e janeiro desta temporada, ele explodiu e decidiram contratá-lo de imediato. O Barcelona aproveitou uma oportunidade no mercado de contratações e ganhou a todos os outros clubes», destacou ainda o representante do jogador.

O final da história já era público. O Barcelona pagou 31 milhões de euros ao Sp. Braga e blindou o avançado com uma cláusula de 500 milhões.