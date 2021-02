Tiago Dantas integra a convocatória do Bayern de Munique para o Mundial de Clubes.

A equipa orientada por Hansi Flick venceu nesta sexta-feira o Hertha, em jogo da Bundesliga, e de seguida viajou para o Qatar, palco do Mundial de Clubes, com o médio português na comitiva, que inclui 22 jogadores.

O Bayern, campeão europeu, tem entrada direta nas meias-finais do Mundial de Clubes. Vai entrar em campo a 8 de fevereiro (segunda-feira), frente ao Al Ahly, do Egito, campeão africano, que eliminou o Al Duhail, representante do Qatar.

Já no domingo, dia 7 de fevereiro, entra em campo o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que acaba de vencer a Libertadores, e que vai defrontar o Tigres, do México, campeão da CONCACAF.