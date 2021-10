Três golos na primeira meia-hora valeram ao Manchester City uma vitória tranquila sobre o Brighton & Hove Abion, por 4-1. A grande figura da partida foi Phil Foden, que bisou e ainda assistiu.

Com os três portugueses do plantel na equipa titular, o Man City abriu o marcador por Gundogan, com assistência de Bernardo Silva, aos 13m.

Aos 28m Foden fez 2-0 com assistência de Grealish após grande passe de Bernardo, e três minutos depois Foden bisou e colocou o resultado em 3-0.

A equipa da casa ainda reduziu aos 81m, num penálti de Allister, mas já nos descontos Foden assistiu Mahrez para o 4-1.

Com este resultado a equipa de Pep Guardiola passa a somar 20 pontos, continuando a dois do líder Chelsea, que também goleou neste sábado.