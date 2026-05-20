Na última grande entrevista de Bernardo Silva antes da despedida do Manchester City, à DAZN, o português recorda o percurso em Inglaterra, os títulos conquistados, os momentos inesquecíveis, as relações que criou e o futuro.

O médio de 31 anos sente-se realizado por tudo o que viveu no Man. City: «Estou muito feliz por todo o percurso e pelo que conseguimos juntos neste clube nos meus nove anos aqui.»

Recorde-se de que ao longo das nove temporadas, Bernardo participou em mais de 450 jogos e conquistou 20 títulos, incluindo uma Liga dos Campeões, ao serviço dos 'citizens'.

O internacional luso estava ciente de que a atual temporada seria a última em Manchester: «Eu já sabia para o que vinha, já me vinha preparando mentalmente para esta ser a minha última temporada e para dar tudo por este clube.»

«E eu pessoalmente sair, deixando o clube numa zona onde eu acho que, nos próximos anos, vai estar muito forte, é uma alegria para mim.»

«Houve muitos momentos durante os meus nove anos de Manchester City que senti que nós somos a melhor equipa do mundo», afirmou o ex-Benfica.

Bernardo deixou no ar o que se segue: «E agora... o futuro». A entrevista «bernar20: Adeus, Manchester» estreia, na íntegra, a 26 de maio na DAZN.