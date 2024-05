O Manchester City luta pelo título em Inglaterra e Bernardo Silva está em grande destaque na equipa de Pep Guardiola.

Pela sua performance na última jornada, o número 20 dos «citizens» ocupa o primeiro lugar no top-10 dos portugueses lá fora, que é fechado por outro jogador da equipa inglesa: Rúben Dias.

O guarda-redes do Lyon Anthony Lopes também iguala Bernardo no topo da lista, cuja pontuação é atribuída por parte do Sofascore, parceiro do Maisfutebol.

A pontuação é atribuída pela prestação dos jogadores no fim de semana entre 10 e 13 de maio.