Três jornadas, três vitórias e nove golos marcados. O Manchester City arrancou a Premier League a todo o gás e conta com Bernardo Silva como peça fundamental na construção e no elo entre meio-campo e ataque.

Ao cabo de 270 minutos, o internacional português arrecadou a melhor exibição desta época no terreno do West Ham (1-3), com uma assistência.

Descaído na maioria das vezes para a direita, Bernardo Silva assinou quatro passes decisivos e criou duas oportunidades de golo. Além disso, rematou por três ocasiões.

Assim, subiu ao trono desta semana entre os «portugueses no estrangeiro», distinção atribuída pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol. Foram considerados os jogos entre 30 de agosto e 2 de setembro.

Destaque para a presença dos médios Chiquinho, Gedson Fernandes e João Moutinho, que joga na Polónia, no topo-5. O grupo fica completo com Gelson Martins, Nuno Tavares, Rafa Silva, Matheus Nunes – que também assistiu na vitória do Man. City – João Nunes – na Hungria – e Paulo Bernardo.

Confira aqui o «top-10» dos jogadores portugueses no estrangeiro: