Bernardo Silva, em entrevista ao jornal «As», diz que o Manchester City não pode dar o Real Madrid como «morto», depois da vitória da equipa inglesa, por 21, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O internacional português diz que já nem se lembra bem do primeiro jogo, uma vez que nunca esteve três meses sem jogar na carreira, mas lembra que a liga milionária é o único troféu que falta a Pep Guardiola desde que chegou a Inglaterra.

A verdade é que o City está bem lançado para chegar aos quartos de final depois de ter vencido no Santiago Bernabéu a 2 de fevereiro, antes do futebol ter sido interrompido pela pandemia da covid-19. «Na minha vida, desde que comecei a jogar futebol, tinha estado três meses sem jogar porque, por sorte, nunca tive lesões graves. Estar três meses sem jogar para mim é algo novo. Já nem me lembro bem do último jogo que fizemos e tenho muita vontade de voltar a jogar», começou por destacar.

Apesar da vitória fora de casa, Bernardo defende que «está tudo em aberto», até porque, do outro lado, está o Real Madrid. «Quando jogas contra uma equipa como o Real Madrid nada está decidido. Temos visto nos últimos anos muitas eliminatórias a serem viradas. O Barcelona o ano passado, por exemplo, ganhou ao Liverpool por 3-0 e depois perdeu por 4-0. Nunca se sabe. É bom resultado, colocámo-nos numa boa posição para seguirmos para os quartos, mas é um jogo difícil, temos ainda que jogar e seguir concentrados», referiu.

Apesar de tudo, o médio do City garante que a equipa está determinada a seguir em frente, até porque, depois de ter vencido os quatro troféus ingleses na época passada, a Liga dos Campeões é o único troféu que lhe falta conquistar.

«Nos últimos três anos ganhámos tudo em Inglaterra, na temporada passada ganhámos os quatro títulos ingleses, este ano já ganhámos a Supertaça e a Taça da Liga, estamos vivos na Taça de Inglaterra e também a ganhar, mas a Liga dos Campeões é o título que falta ao clube, aos jogadores e também ao Pep aqui em Inglaterra. Sabemos que é uma competição muito difícil, mas vamos lutar para conseguir esse objetivo», explicou.

Bernardo Silva reforça a ideia que o Real Madrid, já com treze troféus no seu historial, não pode ser menosprezado. «Claro que não! Nenhuma equipa pode ser dada como morta e muito menos o Madrid que já ganhou treze taças na Europa. Os jogadores do Madrid têm uma experiência que nesta competição mais ninguém tem, por isso não podemos pensar que já ganhámos», acrescentou.

Se jogar pela direita, como tem sido habitual, Bernardo irá ter Marcelo ou Mendy pela frente. «São jogadores muito diferentes. O Marcelo é quase como um extremo, sempre a atacar, não me lembro de um lateral melhor do que Marcelo. O Mendy é mais físico e mais jovem. São jogadores diferentes e Zidane utiliza-os de forma diferente em cada jogo. Não sou eu que vou decidir isso», comentou.

E onde é que Bernardo prefere jogar? «Gosto de jogar a médio, pela direita. Quando jogo pelas alas, prefiro a direita porque como não sou muito rápido, posso ir para o meio. Sinto-me bem onde o treinador quiser que jogue porque é bom para a equipa e porque é bom ter a opção de jogar em posições diferentes», destacou.

Bernardo Silva joga no ataque do City, mas também se destaca a defender e lidera o ranking das recuperações no campo do adversário. «No futebol todos temos de saber defender e todos temos de atacar. Quando temos de defender, temos de trabalhar todos, os de cima e os de baixo. Eu tenho de fazer a minha parte, tanto a atacar, como a defender», comentou ainda.