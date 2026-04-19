Bernardo Silva referiu, em declarações à DAZN Portugal, que a vitória frente ao Arsenal volta a colocar o Manchester City na corrida do título da Premier League.

«Um jogo importante para nós, que precisávamos de ganhar para ficarmos em pé de igualdade com o Arsenal, isto caso ganhemos o jogo que temos falta. Há duas, três semanas era difícil para muita gente acreditar que podíamos lutar pelo título e hoje estamos numa posição melhor para o discutir com o Arsenal», começou por dizer.

O médio português falou, ainda, sobre os seus anos ao serviço dos cityzens, uma vez que, recorde-se, vai deixar o clube no final da temporada.

«Uma época fantástica. Cheguei com sonhos por cumprir e saí com uma família. Vivi os primeiros anos da minha vida com a minha mulher, tivemos a nossa primeira filha. A nível desportivo, conquistei tudo o que tinha para conquistar e bastante mais do que esperava. O Manchester City deu-me mais do que eu sempre sonhei e, portanto, vai sempre ser uma casa, que vou guardar sempre um carinho e amor muito grande», acrescentou.

A jogar, mas atento ao que se passa na Liga, Bernardo Silva mostrou-se feliz com o facto do Benfica estar a vencer o Sporting.

«Neste momento, não era a minha preocupação principal… não sabia. É muito bom para o Benfica tentar lutar, pelo menos, pela Liga dos Campeões», concluiu.