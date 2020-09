O Liverpool é rival do Manchester City na luta pelo título inglês, mas Bernardo Silva acredita que os «reds» fizeram uma boa contratação ao apostar em Diogo Jota.

«É ótimo para ele. Dou-me muito bem com ele e acho que vai ser ótimo para ele. Estou muito feliz. É um grande clube, que luta por todos os títulos, e uma equipa que se identifica com as características dele. Tenho a certeza que vai ter muito sucesso», afirmou o internacional português do Man City, em entrevista ao «Einsteins TVI24», o novo programa de desporto, conduzido por Cláudia Lopes e Pedro Ribeiro, e com Vítor Oliveira, Dani e Costinha como comentadores.

«Quando cheguei ao futebol inglês, e mesmo antes, eram dois ou três portugueses. Hoje em dia são uns vinte. É ótimo termos portugueses a representar o nosso pais tão bem, numa das maiores Liga dos mundo. Eu tenho aqui o Cancelo como colega, o Bruno Fernandes na mesma cidade... o Wolverhampton é quase a seleção portuguesa, e depois ainda temos outros espalhados, como o André Gomes que também está aqui perto», acrescentou.

Bernardo Silva falou também do trabalho com Pep Guardiola, que dedica-lhe elogios constantemente.

«Tem sido uma experiência fantástica. Quando estava no Benfica já olhava para as equipas dele, para o Barcelona, onde se tornou uma referência mundial, um dos melhores treinadores de sempre. Penso que isso é unânime, hoje em dia. Primeiro tive o prazer de jogar contra ele e ganhar-lhe, pelo Mónaco, e depois aprender com ele e com todo o staff dele, aqui no Manchester City. Tem sido uma experiência incrível», afirmou.

Nesta entrevista ao «Einsteins TVI24» o jogador português foi "apanhado" com uma árvore de Natal em casa, em pleno mês de setembro, e revelou que a mesma está montada há quase dois anos.

«Normalmente jogamos perto do Natal, e costumo passar essa altura sozinho. É só mais um dia para mim. Mas há dois anos a minha mãe veio cá ter comigo e disse que era preciso uma árvore. Eu respondi-lhe que depois não a ia desmontar, e por isso está assim há dois anos. Já me habituei, e gosto de ter aqui a árvore o ano inteiro, é uma decoração diferente», explicou.