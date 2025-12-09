Besiktas confirma lesão de Jota Silva e mostra Rafa camuflado no treino
Avançado vai parar devido a problema no joelho esquerdo
O Besiktas confirmou que Jota Silva lesionou-se no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.
O avançado português teve de sair ao intervalo no empate da equipa de Istambul em casa com o Gaziantep e o boletim clínico divulgado nesta terça-feira confirmou a má notícia.
O Besiktas não informou o tempo de paragem da lesão, que no melhor dos cenários, não existindo rotura (no caso, Jota Silva foi atingido por um adversário), obriga a um tempo de paragem nunca inferior a duas semanas.
Rafa Silva, que está parado sem competir há mais de um mês, já regressou aos treinos há alguns dias e apareceu na sessão de trabalho tapado dos pés à cabeça e com um passa-montanhas enfiado.
O Besiktas volta à competição a 14 de dezembro diante do Trabzonspor.
Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladık. 🦅 pic.twitter.com/EpmmLeZgWp— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 9, 2025