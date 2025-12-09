O Besiktas confirmou que Jota Silva lesionou-se no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

O avançado português teve de sair ao intervalo no empate da equipa de Istambul em casa com o Gaziantep e o boletim clínico divulgado nesta terça-feira confirmou a má notícia.

O Besiktas não informou o tempo de paragem da lesão, que no melhor dos cenários, não existindo rotura (no caso, Jota Silva foi atingido por um adversário), obriga a um tempo de paragem nunca inferior a duas semanas.

Rafa Silva, que está parado sem competir há mais de um mês, já regressou aos treinos há alguns dias e apareceu na sessão de trabalho tapado dos pés à cabeça e com um passa-montanhas enfiado.

O Besiktas volta à competição a 14 de dezembro diante do Trabzonspor.