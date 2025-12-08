Made In
Há 1h e 30min
Besiktas (sem Rafa) volta a tropeçar na Liga turca
Jota Silva foi titular na equipa de Istambul, que recuperou de duas desvantagens e acabou por empatar
Jota Silva foi titular na equipa de Istambul, que recuperou de duas desvantagens e acabou por empatar
Sem Rafa Silva, que voltou aos treinos nos últimos dias, o Besiktas não foi além de um empate a dois golos na receção ao Gaziantep.
Jota Silva foi titular na equipa de Istambul, que esteve duas vezes em desvantagem. Mohamed Bayo inaugurou o marcador para os visitantes aos 7 minutos e bisou aos 66m, dando nova vantagem à equipa do luso-francês Kévin Rodrigues, que também alinhou de início.
Pelo meio, ainda na primeira parte, El Bilal Touré empatou para o Besiktas, que voltaria a chegar à igualdade a meio da segunda parte por intermédio de Tammy Abraham, que foi lançado ao intervalo para o lugar de Jota Silva.
Com este resultado, o Besiktas segue no 5.º lugar da Liga turca, tendo assim falhado a escalada ao quarto posto.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS