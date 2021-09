Contratado pela Udinese ao Portimonense em cima do fecho do mercado de verão, Beto foi apresentado nesta terça-feira em conferência e deu-se a conhecer um pouco melhor aos adeptos do emblema de Udine.

«O meu primeiro ídolo foi o Eto'o e depois tive também o Drogba. Ultimamente tenho olhado para Lukaku, Lewandowski e o Haaland para tentar obter alguns dos segredos deles», afirmou o jovem avançado português.

«Penso que os atributos que eu tenho são difíceis de encontrar, porque sou forte e rápido. Tenho a certeza que serei capaz de fazer um bom trrabalho aqui com a ajuda dos meus companheiros», acrescentou.

Beto disse estar «entusiasmado» para começar a jogar pelo novo clube e mostrou otimista quanto às sinergias com outros jogadores do ataque. «Tenho a certeza de que nos vamos complementar», afirmou, assumindo as diferenças da Liga portuguesa para a Serie A. «Marquei muitos golos em Portugal, mas a Liga italiana é muito diferente. Terei de me adaptar muito rápido.»