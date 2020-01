O Flamengo anunciou a renovação de contrato com Willian Arão, médio defensivo que foi forte aposta de Jorge Jesus na campanha que terminou com as históricas conquistas da Taça Libertadores e do Brasileirão.

No Fla desde 2016, Arão prolongou a ligação ao clube até 2023.

Mais sobre o mercado de transferências

Na época passada, o jogador de 27 anos esteve presente em 64 jogos pela equipa carioca, tendo apontado cinco golos.