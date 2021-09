Ricardo Mangas compareceu esta terça-feira, em conferência de imprensa, ao lado do treinador Vladimir Petkovic, para dar conta da mudança de ambiente no balneário do Bordéus, depois da primeira vitória na liga francesa, no passado sábado, diante do Saint-Étienne (2-1).

«O ambiente é diferente. Estamos muito mais confiantes depois desta primeira vitória. Isso vai dar-nos mais liberdade para afastarmos a pressão e seguirmos em frente para procurar novos triunfos», destacou o lateral que confidenciou que está a aprender francês e, por enquanto, vai-se desenrascando com o inglês para falar com os companheiros no balneário.

O jogador contratado ao Boavista considera que a liga francesa é mais competitiva do que a portuguesa e considera que essa diferença vai-lhe permitir crescer. «Aqui todas as equipas são sólidas e os jogadores procuram evoluir em vários aspetos. É o meu caso – estar aqui vai permitir-me desenvolver algumas qualidades que ainda não tenho. Vai ser bom aprender. Tenho de ser mais agressivo porque os jogadores aqui são mais fortes do que em Portugal», referiu.

Em fase de adaptação, Mangas contou ainda que contou com o apoio de Mexer, central moçambicano que jogou na Olhanense, Nacional e Sporting antes de rumar a França. «É um grande jogador e um bom amigo. Só tenho de lhe agradecer por todos os conselhos que me tem dado», destacou ainda.