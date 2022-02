O Botafogo está em vantagem, nesta altura, para garantir a contratação de Luís Castro.

O técnico português tinha a negociação com o Corinthians muito avançada, tal como escreveu o Maisfutebol, mas o fim de semana mudou as perspetivas de uma mudança para o Brasil.

Luís Castro teve uma reunião com o Botafogo na noite de sábado, por vídeoconferência, e deu o "sim" ao emblema carioca.

Falta agora que o Botafogo chegue a acordo com o Al-Duhail, do Qatar, com vista à desvinculação do técnico, que tem uma cláusula de rescisão de aproximadamente 1,2 milhões de euros.

Luís Castro tem jogo nesta segunda-feira, de resto, frente ao Qatar SC.