Bruno Lage tem, em mãos, uma oferta do Botafogo para substituir o compatriota Luís Castro, que trocou o futebol brasileiro pelo Al Nassr, da Arábia Saudita. O Maisfutebol sabe que o acordo oferecido é válido até dezembro de 2024.

Livre no mercado desde outubro do ano passado, quando foi despedido do Wolverhampton, de Inglaterra, Lage gostou do projeto do «Glorioso», apesar de ainda ter dúvidas sobre a opção pelo futebol brasileiro.

A contratação do técnico português, que foi campeão com o Benfica em 2018/19, tem sido articulada diretamente pelo investidor norte-americano John Textor, hoje responsável pela SAF (Sociedade Anónima de Futebol) do Botafogo.

Nas conversas com Lage, Textor destacou, acima de tudo, a importância que teria o Botafogo terminar a temporada como campeão brasileiro, um feito que não acontece desde 1995.

O investidor norte-americano explicou ainda que uma campanha vitoriosa com a equipa do Rio de Janeiro seria um passo importante para Bruno Lage ganhar credenciais dentro dos outros clubes que detém, entre eles Crystal Palace, de Inglaterra, e Lyon, da França.