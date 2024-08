Não houve margem para dúvidas em relação ao vencedor no duelo entre Abel e Petit. O Palmeiras goleou o Cuiabá por 5-0 numa partida da 24.ª ronda do Brasileirão.



O campeão em título decidiu a partida ainda na primeira parte. Murilo abriu o marcador aos 15 minutos e Estêvão, jovem prodígio que já foi recrutado pelo Chelsea, bisou com golos aos 27 e 32. O Verdão construiu a goleada ainda antes do intervalo com novo tento, desta feita da autoria de Maurício.



No arranque da segunda parte o ex-FC Porto, Felipe Anderson, assinou o 5-0 e estabeleceu o resultado final. Com esta vitória, o Palmeiras segue no terceiro lugar com 44 pontos, atrás do Botafogo, de Artur Jorge (46 pontos), que joga este domingo com o Bahia, e do surpreendente Fortaleza (45), emblema que é segundo com dois jogos a menos.

Já o Cuiabá leva seis encontros consecutivos sem vencer no campeonato, entre os quais cinco derrotas, e continua em zona de despromoção, no 19.º e penúltimo lugar, com 18 pontos.



Veja o resumo da partida: