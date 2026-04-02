Artur Jorge iniciou a caminhada no Cruzeiro no verde. Verde de vitória, claro está, e a primeira no Brasileirão. A equipa do treinador português bateu o Vitória por 3-0, na madrugada desta quinta-feira. 

Com domínio nos remates e na posse de bola, o Cruzeiro venceu com golos de Christian (32m), Kauã Moraes (35m) e Kaio Jorge (39m). Três golos que resolveram o jogo ainda antes do intervalo. 

Assim, ao fim da nona jornada, a equipa de Belo Horizonte subiu ao 18.º oitavo lugar, ainda nos lugares de despromoção. 

Artur Jorge, de 54 anos, assume a segunda aventura no Brasil após ter orientado o Botafogo em 2024.

Noutros duelos da madrugada, o Bahia venceu por 3-0 o Athletico Paranaense e o Fluminense bateu por 3-1 o Corinthians.

