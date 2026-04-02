2 abr, 08:58
Brasil: Artur Jorge estreia-se pelo Cruzeiro com uma vitória
Equipa de Belo Horizonte venceu o Vitória por 3-0 e somou o primeiro triunfo ao cabo de nove jornadas do Brasileirão
Equipa de Belo Horizonte venceu o Vitória por 3-0 e somou o primeiro triunfo ao cabo de nove jornadas do Brasileirão
Artur Jorge iniciou a caminhada no Cruzeiro no verde. Verde de vitória, claro está, e a primeira no Brasileirão. A equipa do treinador português bateu o Vitória por 3-0, na madrugada desta quinta-feira.
Com domínio nos remates e na posse de bola, o Cruzeiro venceu com golos de Christian (32m), Kauã Moraes (35m) e Kaio Jorge (39m). Três golos que resolveram o jogo ainda antes do intervalo.
Assim, ao fim da nona jornada, a equipa de Belo Horizonte subiu ao 18.º oitavo lugar, ainda nos lugares de despromoção.
Artur Jorge, de 54 anos, assume a segunda aventura no Brasil após ter orientado o Botafogo em 2024.
Noutros duelos da madrugada, o Bahia venceu por 3-0 o Athletico Paranaense e o Fluminense bateu por 3-1 o Corinthians.
