Brasil: Botafogo de Franclim Carvalho vence com golo de Alex Telles
Treinador português ainda não perdeu em cinco jogos no clube
O Botafogo, orientado pelo técnico português Franclim Carvalho, colocou-se nesta terça-feira em vantagem nos 16 avos de final da Taça do Brasil, após receber e bater a Chapecoense por 1-0, com um golo de Alex Telles.
No Rio de Janeiro, o internacional brasileiro e antigo lateral esquerdo do FC Porto resolveu o embate da primeira mão com um remate certeiro já em tempo de descontos, aos 90+1 minutos.
Esta foi a terceira vitória seguida de Carvalho, de 39 anos, desde que chegou ao Botafogo e continua sem derrotas, agora após cincos jogos no emblema ‘canarinho’.
A segunda mão está agendada para 14 de maio, em Chapecó.
