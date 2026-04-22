O Botafogo, orientado pelo técnico português Franclim Carvalho, colocou-se nesta terça-feira em vantagem nos 16 avos de final da Taça do Brasil, após receber e bater a Chapecoense por 1-0, com um golo de Alex Telles.

No Rio de Janeiro, o internacional brasileiro e antigo lateral esquerdo do FC Porto resolveu o embate da primeira mão com um remate certeiro já em tempo de descontos, aos 90+1 minutos.

Esta foi a terceira vitória seguida de Carvalho, de 39 anos, desde que chegou ao Botafogo e continua sem derrotas, agora após cincos jogos no emblema ‘canarinho’.

A segunda mão está agendada para 14 de maio, em Chapecó.

Hungria: Nuno Campos leva ZTE à final da Taça pela segunda vez na história
Francisco Geraldes intrigado com jogadores do Sporting: «Mostra alguma coisa»
Sérgio Conceição já é avô