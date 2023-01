O Bragantino, de Pedro Caixinha, foi derrotado em casa pelo Santo André, em jogo do Campeonato Paulista (0-1).

A equipa do técnico português ficou reduzida a dez elementos ao minuto 62, quando Jadsom Silva viu cartão vermelho direto, com Léo Ceará a marcar o golo da vitória do Santo André, de penálti, ao minuto 81.

O Bragantino tem sete pontos em cinco jogos, e está na segunda posição do Grupo A, ultrapassado pelo Botafogo-SP, com oito pontos.