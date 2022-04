O Flamengo de Paulo Sousa e o Palmeiras de Abel Ferreira anularam-se na quarta-feira à noite (madrugada de quinta em Portugal) no jogo grande (e antecipado) da 4.ª jornada do Brasileirão.

O jogo foi animado, com várias oportunidades de golo de parte a parte na primeira parte. Na etapa complementar, à medida em que cronómetro se foi aproximando do minuto 90, a equipa de Paulo Sousa ganhou mais ascendente esteve mais perto do golo da vitória, mas o empate sem golos manteve-se no Maracanã até ao apito final.

Com este resultado, o Flamengo chega aos 5 pontos no Brasileirão ao cabo de três jogos, enquanto o Palmeiras continua sem ganhar, tendo agora 2 pontos em três jogos.