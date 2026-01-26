O treinador português Luís Castro está sob fogo no Brasil. Em análise a uma derrota do Grémio, clube que orienta, em casa do Internacional, o técnico utilizou uma expressão bastante comum em Portugal - descreveu a atuação da sua equipa como um «dia negro».

Porém, vários internautas e órgãos de comunicação social viram conteúdo racista nessas palavras de Luís Castro. Tanto que o treinador teve de pedir desculpa publicamente.

«Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo», começou por dizer, através de uma story no Instagram.

«Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão», finalizou.