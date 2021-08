Bruno Lopes, treinador português de 37 anos, assumiu esta terça-feira o comando técnico do Bahia, na sequência da demissão de Dado Cavalcanti.



O técnico português orientava a equipa sub-23 e foi promovido de forma interina, enquanto a direção do clube brasileiro procura um novo treinador.



O Bahia, atual 13.º classificado do campeonato brasileiro, defronta no próximo sábado o Grémio, em Porto Alegre, e será Bruno Lopes a comandar a equipa.



«Temos o treinador de sub-23, o Bruno (Lopes), que vai comandar tecnicamente todos os treinos e viajar com o grupo. Por causa do registo na CBF, vamos avaliar se ele pode ser o treinador para o jogo. Mas ele será o líder técnico para o jogo contra o Grémio», garantiu o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani.



Bruno Lopes chegou a treinar a equipa principal do Portimonense em três jogos, na época 2019/20, à margem do trabalho realizado nos sub-23 do clube algarvio. Na temporada passada, treinou o Cefn Druids do País de Gales. Em junho de 2021, foi anunciado como novo treinador da equipa sub-23 do Bahia.