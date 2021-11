Mesmo com uma equipa de segunda linha, dada a proximidade da final da Taça Libertadores, o Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro, líder do Brasileirão (2-2).

Com Abel na bancada, por estar suspenso, o «Verdão» esteve duas vezes em vantagem, com golos de Wesley (28m) e Deyverson (57m), e ainda falhou um penálti, por Patrick de Paula (56m).

O Atlético de Mineiro, bem lançado para a conquista do título, marcou por Matias Zaracho (36m) e Hulk (61m).

O «Galo» tem oito pontos de vantagem sobre o Flamengo, que empatou com o Grémio, também a dois golos.