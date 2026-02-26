Brasileirão: Abel Ferreira expulso na vitória do Palmeiras
Treinador português perguntou à árbitra assistente se esta era «cega»
Noite agridoce para Abel Ferreira pelo Palmeiras. A sua equipa venceu o Fluminense e voltou à liderança do Brasileirão, mas o português foi expulso no decorrer do jogo.
Em casa, a equipa de São Paulo bateu o Flu por 2-1, com Vítor Roque e Allan a marcar para o Verdão e Lucho Acosta para os visitantes. O Palmeiras soma dez pontos e iguala o São Paulo na liderança do Brasileirão.
Os ânimos aqueceram quando Abel Ferreira reclamou com uma árbitra assistente por um lançamento lateral. Segundo a TNT Sports, que teve acesso ao relatório do árbitro, o português disse o seguinte: «Você é cega? Não viu o que lançamento lateral era para a nossa equipa?»
As reclamações de Abel levaram à sua expulsão nos instantes após o apito final. «Estamos no último minuto de jogo e há um lançamento para nós, que o árbitro marca para eles. Eu reclamo. No último jogo fui expulso por bater palmas. Se não posso bater palmas num estádio, posso onde? Reclamei, claro. Tal como o fiz quando marcaram um canto que era pontapé de baliza. O VAR não intervém nessas situações», explicou.
Noutro duelo da noite, o português Luís Castro conseguiu somar a segunda vitória no Brasileirão, ao bater o Atlético Mineiro por 2-1, em casa. Erick Noriega e Marlon marcaram os golos do Grémio, que agora sobe ao oitavo lugar, com seis pontos.