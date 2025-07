O Brasileirão está 'ao rubro'. O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, venceu na madrugada de domingo o Grémio por 1-0 e continua a perseguição ao líder Cruzeiro, orientado pelo luso Leonardo Jardim.

Um golo madrugador de Facundo Torres, logo aos dois minutos, deu a vitória à formação da casa, na 17.ª jornada do campeonato. Assim, ficam com 32 pontos, a um ponto do segundo classificado Flamengo e a dois do Cruzeiro, que ainda vai jogar contra o Ceará na noite deste domingo.

Perante 37 mil espetadores, o Palmeiras foi dominador na posse de bola mas pouco eficaz no ataque, já sem Richard Ríos, que reforçou o Benfica. Por curiosidade, Braithwaite (ex-Barcelona) jogou do lado do Grémio de Mano Menezes.

Renato Paiva, treinador que assinou pelo Fortaleza há pouco tempo, teve uma noite memorável ao quebrar o jejum de vitórias da equipa com um triunfo sobre o Bragantino (3-1). Foi uma vitória muito celebrada dentro e fora de campo, pois desde dez de maio que o 'Leão' não vencia no Brasileirão.

O treinador português contou com os golos de Deyverson (ex-Belenenses e Benfica), Kuscevic e Lucca Prior. Pitta reduziu para os visitantes. O Fortaleza continua em zona de despromoção, no 18.º de 20 lugares.

Quem está perto desses lugares indesejáveis é mesmo o Santos de Neymar, que empatou a duas bolas com o Sport. A equipa da Vila Belmiro jogou com dez homens, após expulsão de Rincón, mas conseguiu segurar um empate após uma desvantagem a 2-0.

Noutro duelo grande da madrugada, o campeão em título Botafogo empatou com o Corinthians a uma bola. O ex-Benfica Arthur Cabral marcou o único golo do 'Fogão'.

Num jogo com duas partes bastante distintas em termos de domínio, no Estádio Nilton Santos, Cabral abriu o marcador na primeira parte para a equipa de Davide Ancelotti. Na segunda metade, o neerlandês Memphis Depay empatou o desafio.

O Corinthians teve a última grande chance e os adeptos do Botafogo vaiaram a equipa após o apito final. O Botafogo é quinto classificado na tabela e o Corinthians oitavo.