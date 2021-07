Um golo ao minuto 90+8 ditou a derrota do At. Paranaense, na visita ao Ceará (1-0).

A equipa orientada pelo português António Oliveira foi batida por um golo de Wendson, na sequência de um pontapé de canto.

É a terceira jornada consecutiva do At. Paranaense sem vencer, no que diz respeito ao Brasileirão, uma vez que o compromisso anterior tinha sido uma vitória no reduto do América de Cali, para a Taça sul-americana.

A equipa de António Oliveira está na quinta posição, mas pode ser apanhada por Bahia e/ou Fluminense. Está a cinco pontos do Palmeiras, que lidera.