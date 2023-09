O Red Bull Bragantino subiu provisoriamente ao terceiro lugar do Brasileirão depois de bater o América Mineiro, fora de portas, por 2-0, numa partida da 24.ª jornada.



O conjunto orientado por Pedro Caixinha colocou-se em vantagem com um golo de Jadsom Silva aos 36 minutos. O jogo teve um final impróprio para cardíacos com o América Mineiro a desperdiçar um penálti por Mastriani (90+4) antes de o ex-Estoril e Vitória, Lucas Evangelista, assinar o 2-0 final.



Classificação do Brasileirão



O Red Bull Bragantino é terceiro classificado do Brasileirão com 42 pontos, mais dois que o Grémio e mais três que o Flamengo, emblemas que ainda vão jogar nesta ronda 24. Por sua vez, o América Mineiro é penúltimo com 17 pontos.



Veja o resumo do jogo: