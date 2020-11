O Vasco da Gama, de Ricardo Sá Pinto, ficou pelo nulo na receção ao Fortaleza, em jogo em atraso da 16.ª jornada do Brasileirão.

O técnico português não conseguiu dar sequência à primeira vitória no campeonato, conseguida no reduto do Sport Recife.

As melhores ocasiões do Vasco-Fortaleza surgiram de bola parada, mas nenhuma equipa conseguiu chegar ao triunfo.

A equipa de Sá Pinto deixa a zona de despromoção, em igualdade pontual com o Bragantino, mas com um jogo a menos.